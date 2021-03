LAS VEGAS – Legenda tinju dunia, Mike Tyson, jadi salah satu atlet yang memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Keputusan Mike Tyson itu pun mendapat dukungan besar dari orang-orang di dekatnya, termasuk Eddie Mustafa Muhammad.

Eddie Mustafa Muhammad yang juga berkecimpung di dunia tinju ini senang melihat Mike Tyson menjadi seorang pemeluk agama Islam. Sebab, Islam telah membuat Iron Mike -julukan Mike Tyson- menemukan arah dan tujuan hidup.

Muhammad yang sempat melatih Eddie Gregory hingga merengkuh gelar juara kelas light-heavyweight pada 1980 ini menyadari hal tersebut saat Mike Tyson berada di penjara. Selama mendekam di penjara pada 1992-1995 karena kasus pemerkosaan, Mike Tyson memang menjadi pribadi yang lebih Islami.

Muhammad sendiri beberapa kali mengunjungi Mike Tyson selama menjalani sanksi kurungan di Indiana Youth Center. Ia datang ke sana karena memandang Mike Tyson seperti saudaranya sendiri.

Selama pertemuan itu, Muhammad merasa Mike Tyson telah menjadi sosok yang lebih baik lagi dari sebelumnya karena semakin memperdalam ilmu agama Islamnya. Ia telah menemukan arah dan tujuan hidupnya.

"Islam telah memberi Mike Tyson petunjuk dan arah,” ujar Eddie Mustafa Muhammad, sebagaimana dikutip dari The Guardian, Senin (1/3/2021).

“Saya sempat bertemu dengannya saat pagi hari. Dia akan melanjutkan kehidupannya, sama seperti yang saya lakukan,” lanjutnya.

“Saya mengunjunginya sebagai saudara, bukan untuk urusan pekerjaan," jelas Eddie Mustafa Muhammad.

Mike Tyson sendiri bukan satu-satunya petinju yang memutuskan menjadi mualaf. Ada Muhammad Ali yang lebih dulu mengambil langkah tersebut. Muhammad Ali bahkan mengubah namanya dari Cassius Marcellus Clay Jr menjadi yang Anda tahu sekarang.

Berbeda dari Muhammad Ali, Mike Tyson tetap menggunakan nama lamanya. Padahal, The Baddest Man on The Planet punya nama Islam, yaitu Malik Abdul Aziz.