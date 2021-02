JAKARTA - Turnamen biliar 9 Ball Hot Nine yang dilaksanakan PB POBSI bersama iNews memasuki pertandingan penyisihan ke-8 pada Minggu, 28 Februari 2021.

Dua atlet yang sama-sama mewakili provinsi DKI Jakarta, Fathrah Masum dan Desi Arista akan saling berhadapan memperebutkan 1 tiket ke babak 8 besar.

Fathrah Masum yang akrab dipanggil Ifath, berusia 36 tahun, pada 2016 juara Solo Open Ladies Tournament MBC, 1st Runner Up - Manado Open Ladies Tournament, 3rd - Pepi Open Ladies Tournament, Black Ball Pool , pada 2017 1st Runner Up - Redball 10 Ball Pepi Cup Open Ladies Tournament, 1st Runner Up - Lampung 10 Ball Open Ladies Tournament. Pada 2018 Champion - 9 Ball Bliss Open Ladies Tournament Yogyakarta, 3rd - 9 Ball Rama Open Ladies Tournament Yogyakarta, 3rd - 9 Ball Golden Eight Open Tournament Ladies Karawang. Pada 2019 Juara 9 Ball Open Ladies Tournament Redball Taman Palem, Medali Perunggu - 9 Ball Double SEA GAMES di Filipina.

Saat ditanya mengenai persiapannya, Fathrah Masum mengatakan dalam situasi dan kondisi pandemic saat ini, hal yang terpenting adalah menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Walaupun dirinya sudah divaksinasi bersama-sama dengan 800 orang lainnya di bawah koordinasi Kemenpora dan Kemenkes pada hari Jumat (26/2).

“Tentunya hal yang terpenting adalah menjaga agar tubuh tetap sehat dan bugar, salah satunya dengan olahraga, makan makanan yang sehat, dan minum vitamin. Dengan badan sehat latihan pun menjadi lebih semangat, termasuk untuk mempersiapkan pertandingan di Hot Nine.”

Sementara lawannya, Desi Arista, adalah atlet berusia 26 tahun yang merupakan Runner Up Bliss 9 Ball Ladies Open pada 2016, Juara 1 Master Billiard 9 Ball Ladies Open pada 2017, Semifinalis Pepi Cup 2017, Juara 1 Rama 9 Ball Women Open 2018, Runner Up Redball 9 Ball Women Open 2019, Semifinal 10 Ball Intan Cartenz Jaya Ladies 2019, Medali Emas 9 Ball Prapon 2019.

Desi memuji pelaksanaan turnamen Hot Nine ini. Ia mengharapkan turnamen seperti ini dapat diselenggara setiap tahun. "Ajang turnamen Hot Nine sangat bagus, untuk memajukan olahraga billiard dan membantu para atlet billiard lebih berkembang. Selain itu Turnamen Hot Nine dapat menambah jam terbang dan menguji mental atlet". Enam atlet sudah memastikan diri melangkah ke babak perempat final turnamen Hot Nine. 4 dari enam atlet yang lolos berasal dari Jawa Barat, yaitu Nony K. Andillah, Tisa Anggun, Dini Handayani dan Annita Kanjaya. Dua atlet lainnya adalah Silviana Lu dari Papua dan Echa Sudarto dari Banten. Dua atlet yang memenangkan dua pertandingan penyisihan terakhir pada Sabtu dan Minggu ini akan menjadi bagian dari 8 atlet yang akan berlaga di babak perempat final yang akan ditayangkan iNews mulai 6 Maret 2021. Saksikan pertandingan antara Fatrah Masum dan Desi Arista di Turnamen Biliar 9 Ball Hot Nine Minggu besok (28/2/2021) mulai pukul 20.00 WIB di stasiun televisi milik MNC Group, iNews. Program yang dipandu oleh Rendra Soedjono dan Nova Elisa ini juga dapat diikuti melalui aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.