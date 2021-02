TIM biliar Provinsi Jawa Barat (Jabar) sangat percaya diri menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021. Tim optimistis meraih minimal tiga medali emas dari cabang olahraga biliar dalam event nasional tersebut.

"Pada PON XX Papua ini, target POBSI Jawa Barat minimal dapat mempertahankan raihan medali pada PON 2016 di Jabar, yaitu tiga medali emas. Maksimalnya dapat melampaui target," kata Sekretaris Umum sekaligus Kepala Pelatih POBSI Jawa Barat, Musdy Saefudin.

Adapun nomor-nomor unggulan dari tim Jabar untuk meraih emas adalah 9 ball double putri, 10 ball double putri, 8 ball double putra, 9 ball double putra, 10 ball double putra, 15 ball double putra, English billiard single, snooker single, cadre, dan 3 cushion.

"Kami yakin jika dilakukan dengan serius, fokus, kerjasama tim solid maka target maksimal akan tercapai. Sudah barang tentu selalu berdoa memohon petunjuk dan bimbingan-Nya," kata dia.

Kini, para atlet biliar yang masuk dalam tim Pelatda PON XX tengah mengintensifkan latihan teknik serta mental bertandingnya.

Pelatda PON XX Jabar cabor biliar ini dilakukan secara sentralisasi dengan tempat latihan yang berpusat di Pitpool, Click Square lt 3, Jl Naripan no 89 Bandung serta di sekretariat POBSI Jabar di GOR Padjadjaran, Wisma Catur lt 2, Jl Padjadjaran no 37 C Bandung.

Pada pemusatan latihan ini, atlet dituntut untuk melakukan latihan dengan menu tertentu yang telah diramu oleh pelatih secara konsisten dan dilatih untuk berdisiplin dalam hal waktu serta asupan gizinya.

Untuk pemusatan tempat tinggal para atlet Pelatda ini dipusatkan di basecamp POBSI Jabar di Guesthouse Bumina Nienie, Jl Wira Angun-angun no 2 Bandung.

Menurut Musdy, tim biliar Jabar saat ini berada pada kondisi yang baik menuju sempurna. "Untuk persiapan tim biliar Jabar dalam PON XX di Papua, yang kami lakukan selama pandemi Covid-19 ini dengan melakukan kombinasi program desentralisasi dan sirkuit," jelas dia. Persiapan tim Pelatda dalam menghadapi PON XX Papua adalah memperbanyak latihan sparing serta mengikuti berbagai turnamen yang ada di Indonesia. Dalam waktu dekat, agenda dari POBSI Jabar adalah mengirimkan para atlet untuk mengikuti training camp ke beberapa negara yang dikhususkan. Selain itu, akan diadakan try in dengan mengundang beberapa pemain nasional ataupun internasional untuk bertanding dengan para atlet yang tergabung dalam tim Pelatda.