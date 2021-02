RUTIN berolahraga dapat membantu tubuh tetap sehat, seperti yang dilakukan presenter olahraga Maria Vania. Tidak mau kalah, Wika Salim juga ikut bergerak hingga bermandi keringat.

Sosok Maria Vania selalu mencuri perhatian. Perempuan berusia 29 tahun itu juga figur yang lekat dengan dunia olahraga. Ia pernah menjadi presenter olahraga di stasiun televisi swasta. Tak hanya jadi presenter, Maria Vania turut menyukai dunia olahraga.

Perempuan kelahiran Bandung itu sering mengunggah konten-konten olahraga baik di akun Instagram @maria_vaniaa mau pun kanal Youtube. Walau kandang dipandang dari sisi lain, namun Maria Vania tidak peduli.

Ia rajin mengunggah konten-konten tersebut agar masyarakat semakin tertarik dengan dunia olahraga atau bahkan berolahraga. Selain itu, Maria Vania juga kerap mempromosikan gaya hidup sehat.

Tentu saja, wajah cantik dan tubuh seksi Maria Vania didapat dari disiplin berolahraga serta menjalankan gaya hidup sehat. Berolahraga memang banyak manfaatnya.

“Keringetan abis gym itu seksi,” tulis Maria Vania di akun Instagram @maria_vaniaa.

Tak mau kalah, rekan sesama presenter Wika Salim juga ikut berolahraga. Perempuan berusia 28 tahun itu juga mengunggah fotonya bermandi keringat setelah melakukan aktivitas rutin.

“Berani berkeringat,” tulis Wika Salim di akun Instagram @wikasalim.

Apa yang dilakukan kedua perempuan itu patut ditiru oleh Anda sekalian. Caranya bisa dengan melakukan olahraga simpel seperti jogging, push up, sit up, atau pull up.

Berolahraga memang tidak perlu mahal dan rumit. Asalkan Anda sekalian mau menyediakan waktu serta berkomitmen rutin menjalankannya.