MELBOURNE – Petenis putra asal Rusia, Daniil Medvedev, siap menantang Novak Djokovic pada partai puncak Australia Open 2021. Laga tersebut akan berlangsung di Rod Laver Arena, Minggu 21 Februari 2021 sore WIB.

Medvedev berhasil melaju ke final usai menaklukkan wakil Yunani, Stefanos Tsitsipas dengan tiga set langsung 6-4, 6-2, dan 7-5. Kemenangan tersebut membuat Medvedev kembali memiliki peluang untuk memenangkan gelar Grand Slam pertamanya.

Meski begitu, Medvedev akan mendapat tantangan berat dari unggulan nomor satu yakni Djokovic. Bahkan pemain berusia 25 itu tidak diunggulkan sama sekali untuk memenangi laga Australia Open 2021 karena nama besar Djokovic tersebut.

Akan tetapi, Medvedev tidak akan gentar. Ia merasa jika berada dalam performa terbaiknya, maka ia yakin akan mampu menaklukkan Djokovic. Tetapi, pada satu sisi, ia akan memanfaatkan kondisi kuda hitam untuk menghadapi petenis asal Serbia tersebut.

“Saya membutuhkan banyak pengalaman. Ini adalah final Grand Slam pertama saya melawan salah satu yang terhebat dan pada Minggu saya akan menghadapi salah satu yang terhebat lainnya,” ungkap Medvedev, mengutip dari BBC Sports, Sabtu (19/2/2021).

“Saya tidak mendapat banyak tekanan karena Novak tidak pernah kalah di sini di final. Ia memiliki semua tekanan untuk mengejar Roger Federer dan Rafa (dalam rekor 20 gelar Grand Slam),” tambahnya.

“Saya berharap saya akan keluar dan menunjukkan tenis terbaik saya. Seperti yang telah kita lihat, saya bisa menang melawan nama-nama terbaik jika saya bermain bagus,” lanjutnya.

“Ia memiliki lebih banyak pengalaman tetapi lebih saya mencoba nothing to lose,” sambung finalis US Open 2019 tersebut.

Sementara itu dukungan besar diberikan Tsitispas kepada Medvedev. Meski langkahnya ke final dijegal oleh Medvedev, tetapi ia memilki keyakinan bahwa rivalnya tersebut memiliki kemampuan untuk menaklukkan Djokovic.

“Saya tidak akan terkejut jika melihat Daniil memenangkan turnamen. Ia pemain yang telah membuka hampir semua hal dalam permainan,” tukas Tsitsipas.