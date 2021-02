JAKARTA – Direktur Pertandingan adalah sosok yang selama ini nyaris tidak terpublikasi dalam setiap turnamen. Begitu juga Direktur Pertandingan dalam cabang olahraga biliar, termasuk dalam Turnamen Hot Nine yang tengah digelar dan dapat disaksikan di stasiun televisi milik MNC Group, iNews setiap Sabtu dan Minggu pukul 20.00 WIB.

Padahal, menurut Sekretaris Jendral Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Robby Suarli, Direktur Pertandingan harus memahami teknis peraturan, tata tertib dan ketentuan pertandingan yang diterapkan.

"Direktur pertandingan akan memastikan agar pertandingan dapat berjalan sesuai konsepnya sebagaimana mestinya, memeriksa dan memastikan kelengkapan, kelayakan sarana dan peralatan pertandingan, serta kesiapan wasit dan pemain sehingga pertandingan dapat berjalan sesuai jadwal yang ditentukan," kata Robby.

Mengingat pentingnya peran Direktur Pertandingan, Robby Suarli mengungkap kemungkinan adanya penerbitan sertifikasi Direktur Pertandingan untuk memastikan setiap pertandingan dalam suatu turnamen.

"Mungkin itu termasuk salah satu agenda yang perlu disiapkan POBSI ke depan," pungkasnya.

Terpisah, Direktur Pertandingan Turnamen Hot Nine Edward Lumbantoruan tidak menampik dirinya harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk memastikan Turnamen Hot Nine berjalan dengan baik.

"Hot Nine ini turnamen lokal yang menerapkan standar World Pool Association sesuai kebijakan dari PB POBSI. Sebagai Direktur Pertandingan saya harus memastikan wasit benar-benar memahami rule of the game yang sudah kami tetapkan, plus saya harus memastikan setiap pertandingan memenuhi ketentuan dan standar yang ditetapkan WPA," kata pria yang akrab disapa Coach Edu ini.

Coach Edu menambahkan, untuk memastikan setiap wasit memahami peraturan, pihaknya sudah memberikan pembekalan yang memadai. Tidak hanya untuk wasit, para atlet peserta turnamen juga mendapatkan pembekalan teknis dan informasi yang cukup terkait standar aturan yang ditetapkan. Sehingga turnamen berjalan dengan baik dan benar.

Saksikan keseruan turnamen biliar Hot Nine dipandu oleh Rendra Soedjono dan Nova Elisa setiap Sabtu dan Minggu pukul 20.00 WIB di stasiun televisi milik MNC Group, iNews. Program ini juga dapat diikuti melalui aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com.