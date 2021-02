BANGKOK – Ganda putra Taiwan, Lee Yang/Wang Chi-Lin, mengaku sangat senang berhasil mengalahkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan pada partai puncak BWF World Tour Finals 2020. Mereka sukses merebut gelar juara usai menaklukkan Ahsan/Hendra dengan skor 21-17 dan 23-21.

Kemenangan ini ternyata memberi kesan berarti untuk Lee/Wang. Mereka mengaku tak percaya berhasil mengalahkan Ahsan/Hendra karena Lee/Wang sangat mengidolai pasangan peringkat dua dunia tersebut.

Bahkan sebelum melakoni laga tersebut, Lee/Wang mengatakan gugup untuk menghadapi pertandingan final tersebut. Namun, mereka berhasil mengontrolnya dengan baik dan akhirnya berhasil mengakhiri laga dengan kemenangan.

“Kami gugup datang ke final di sini, sebab kami bermain melawan idola kami. Saya berpikir “oh my God, oh my God’,” ungkap Lee, mengutip dari laman resmi BWF, Senin (1/2/2021).

Wang pun mengungkapkan perasaan yang senada dengan Lee. Ia merasa bahwa kemenangan tersebut memberi kesan lain karena mereka berhasil mengandaskan pasangan veteran asal Indonesia tersebut.

“Kemenangan hari ini telah membuat kami sangat sangat bahagia. Karena kami menghadapi idola kami,” lanjut Wang.

Sementara itu, Lee/Wang sedikit membocorkan rahasia kemenangan mereka pada laga kali ini. Sebagai pemain yang lebih muda, mereka pun mengandalkan kekuatan fisik mereka untuk memainkan permainan dengan lebih cepat. “Kami tidak mendapat tekanan saat menghadapi pertandingan ini. Kami hanya mencoba menggunakan kecepatan kami untuk menantang mereka,” sambung Wang. Kemenangan Lee/Wang pun terbilang spektakuler. Pasalnya ini merupakan gelar ketiga mereka secara beruntun yang diraih di turnamen seri Asia. Sebelum meraih titel juara di BWF World Tour Finals 2020, Lee/Wang juga sukses menjuarai dua turnamen sebelumnya di Thailand Open. Uniknya, Lee/Wang berhasil mengandaskan lawan yang berbeda di tiga final tersebut.