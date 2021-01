LAS VEGAS – Legenda dunia tinju, Mike Tyson, bersyukur telah memeluk Agama Islam. Sebab, Islam membantu Mike Tyson untuk lepas dari kehidupannya dulu yang penuh dengan hal negatif.

Sebagaimana diketahui, citra Mike Tyson tidaklah baik saat masih aktif bertinju. Pria berjuluk The Baddest Man on The Planet itu kecanduan narkoba dan alkohol serta kerap tersandung masalah hukum.

Mike Tyson tahu Islam melarang segala tindakan buruk yang dilakukannya saat itu. Akan tetapi, Mike Tyson kesulitan untuk memperbaiki kehidupannya.

Karier tinju Mike Tyson perlahan-lahan menurun sehingga dia pun pensiun pada 2005. Akan tetapi, hal-hal buruk terus dilakukan Mike Tyson meski telah pensiun.

The Baddest Man on The Planet pun tidak mau terperosok lebih jauh ke dalam keburukan. Mike Tyson berusaha untuk memperbaiki perilakunya. Dia pun berdoa pada Allah SWT agar bisa menjalani hidup yang lebih baik.

Doa Mike Tyson terkabul karena kehidupannya perlahan-lahan membaik setelah menikah dengan Lakiha Spicer pada 2009 silam. Sekadar informasi, Lakiha merupakan istri ketiga Mike Tyson. Mike Tyson kini telah menjadi pribadi yang lebih baik ketimbang dulu. Dia bahkan bingung untuk menjelaskan perubahan kehidupannya yang cukup signifikan. The Baddest Man on The Planet menyatakan Allah SWT membantunya untuk keluar dari kehidupannya yang dulu. Dia pun bersyukur memutuskan untuk menjadi mualaf di masa lalu karena itu membantunya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. “Jujur, saya tidak tahu bagaimana proses kerjanya terjadi. Saya hanya bisa bersyukur, saya menjadi mualaf dan meninggalkan kehidupan suram saya yang dulu. Allah memberikan kekuatan kepada saya untuk dapat melakukan hal ini," ujar Mike Tyson, mengutip dari Daily Star, Selasa (26/1/2021).