BANGKOK – Ajang bulu tangkis berlevel Super 1000, Toyota Thailand Open 2021, telah rampung digelar. Hari ini, lima laga telah digelar di babak final. Hasilnya, ada sejumlah nama yang berhasil melanjutkan tren positifnya dari pekan lalu ke Toyota Thailand Open 2021, termasuk Viktor Axelsen.

Pertandingan babak final Toyota Thailand Open 2021 yang berlangsung di Impact Arena, Bangkok, Minggu (24/1/2021) siang WIB itu dimulai dengan penampilan sektor ganda putri. Laga mempertemukan dua wakil Korea Selatan (Korsel), yakni Kim So Yeong/Kong Hee Yong yang berstatus unggulan keempat melawan Lee So Hee/Shin Seung Chan (unggulan ketiga).

Laga yang berlangsung cukup sengit itu pun bisa dimenangkan Kim/Kong dengan dalam dua set langsung. Setelah bertarung 56 menit, mereka menang dengan skor 21-18 dan 21-19.

Selanjutnya, ada nomor ganda putra yang bertarung di partai kedua babak final Toyota Thailand Open 2021. Pertandingan ini mempertemukan Lee Yang/Wang Chi-lin (Taiwan) vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia).

Pertemuan dua unggulan ini juga berlangsung tak kalah menarik dari partai sebelumnya. Lee/Wang pun akhirnya memastikan diri menjadi kampiun usai memenangkan laga dua set langsung dengan skor 21-13 dan 21-18. Mereka sukses melanjutkan tren positifnya di Thailand yang pekan lalu di turnamen Yonex Thailand Open 2021 juga merebut gelar juara.

Selain Lee/Wang, tren positif juga berhasil dilanjutkan tunggal putri asal Spanyol, Carolina Marin. Berhadapan dengan unggulan pertama asal Taiwan, Tai Tzu Ying, Marin bisa tampil impresif hingga memenangkan laga dua set langsung dengan skor 21-19 dan 21-17.

Pertemuan ini sejatinya ulangan dari laga final Yonex Thailand Open 2021 yang berlangsung pekan lalu. Dalam duel tersebut, Marin pun melibas Tai Tzu Ying dengan skor 21-9 dan 21-16, hingga akhirnya menjadi juara.

Sama dengan Carolina Marin, tunggal putra Denmark, Viktor Axelsen, juga menuai hasil manis. Dia menaklukkan rekan senegaranya, yakni Hans-Kristian Solberg Vittinghus, dua set langsung dengan skor 21-11 dan 21-7. Ini jadi gelar juara kedua yang didapatnya di Thailand dalam bulan ini.

Partai terakhir di babak final Toyota Thailand Open 2021 mempertemukan sektor ganda campuran. Ada wakil tuan rumah, yakni Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taetattanachai, yang berahdapan dengan unggulan keempat asal Korea Selatan (Korsel), Seo Seung Jae/Chae Yujung.

Laga itu berlangsung cukup sengit. Tetapi, Dechapol/Sapsiree mampu tampil impresif dan memenangkan laga dua set langsung dengan skor 21-16 dan 22-20. Berkat kemenangan ini, mereka membawa harum nama Thailand di dua pekan beruntun.

Berikut hasil lengkap final Toyota Thailand Open 2021:

Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korsel) vs Lee So Hee/Shin Seung Chan (Korsel): 21-18 dan 21-19

Lee Yang/Wang Chi-lin (Taiwan) vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia): 21-13 dan 21-18

Carolina Marin (Spanyol) vs Tai Tzu Ying (Taiwan): 21-19 dan 21-17

Viktor Axelsen (Denmark) vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Denmark): 21-11 dan 21-7

Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taetattanachai (Thailand) vs Seo Seung Jae/Chae Yujung (Korsel): 21-16 dan 22-20