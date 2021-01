LEGENDA Tinju Dunia, Mike Tyson, pernah terjatuh ke lembah hitam saat masih aktif sebagai atlet profesional. Akan tetapi, kehidupan Mike Tyson berubah melalui Islam.

Mike Tyson memeluk Islam sejak masih muda. Pria berjuluk The Baddest Man on The Planet itu menyatakan, bahwa dirinya sudah menjadi muslim sebelum masuk penjara karena kasus pemerkosaan pada 1992-1995.

Meski sudah memeluk Islam sejak lama, Mike Tyson tetap terjebak dalam kecanduannya pada narkoba dan minuman beralkohol. Kebiasaan buruk itu membuat Mike Tyson kelebihan berat.

Mike Tyson tahu telah terjebak dalam hal buruk yang merugikan diri sendiri. Dia ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi gagal. Kegagalan itu membuat Mike Tyson berdoa kepada Allah SWT.

Mike Tyson meminta bantuan Allah SWT untuk berhenti dari segala kecanduannya. Pria asal Amerika Serikat (AS) itu berjanji akan menjadi pribadi lebih baik, jika doanya dikabulkan.

Setelah itu, perlahan-lahan kehidupan Mike Tyson berubah. Dia menikah dan kehidupannya pun menjadi lebih baik. Mike Tyson pun sangat bersyukur dengan kehidupannya sekarang.

"Pada suatu waktu, saya pernah kelebihan berat badan hingga 90 lbs (40 Kg), saya kecanduan narkoba dan juga alkohol. Saya tidak mau pasrah dan ingin berubah,” ujar Tyson, sebagaimana dikutip dari Daily Star, Jumat (22/1/2021). “Saya pun memanjatkan doa kepada Allah. Saya berjanji akan mengubah seluruh hidup saya jika dapat berhenti dari kecanduan ini,” katanya “Dan akhirnya, saya menikah, hidup saya mulai berubah, dan saya mulai berolahraga. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi,” lanjutnya. “Saya hanya sangat bersyukur, bahwa saya tidak menjalani kehidupan yang saya jalani sebelumnya. Allah telah memberkati saya untuk dapat melakukan ini,” ucap pria yang kini berumur 54 tahun itu.