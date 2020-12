JAKARTA – Pebulu tangkis Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo, ternyata tidak bisa meninggalkan jiwa tengilnya. Hal itu terlihat saat Kevin diajak bermain cerdas cermat dengan penyanyi kenamaan Tanah Air yakni Vidi Aldiano.

Pada akun Youtube milik Vidi, Kevin hadir sebagai bintang tamu. Keduanya saling berbincang, terutama untuk mengenal lebih lagi sosok Kevin. Ternyata, keduanya pun sudah cukup saling mengenal karena sering bermain permainan online bersama-sama.

Perbincangan keduanya pun semakin ramai ketika Vidi dan Kevin memainkan permainan cerdas cermat. Keduanya pun melakukan ada wawasan tentang olahraga. Secara pengalaman, tentu saja Kevin lebih unggul dari Vidi.

Akan tetapi, pertanyaan yang dihadirkan ternyata di luar dari dunia bulu tangkis. Momen lucu pun terjadi pada pertanyaan pertama ketika mendapat pertanyaan tentang lebar lintasan awalan pada lompat jauh.

Keduanya pun tampak bingung meski soal tersebut bersifat pilihan ganda. Kevin yang menanggapinya dengan cuek lalu memilih jalur cepat dengan menghitung kancing. Sementara Vidi berusaha berpikir untuk mendapatkan jawaban.

“Hitung kancing aja deh. A, B, C, D, A, B. Oke gue (jawab) B,” ucap Kevin.

Tanpa disangka, jawaban Kevin pun benar. Sementara, Vidi yang memilih jawaban berbeda dinyatakan salah. Alhasil, Vidi merasa kesal karena Kevin dinaungi keberuntungan sehingga jawaban yang didapat benar.

“Ih apa-apan lo (dengan nada bercanda). Apa-apaa ini. Its not the good start. Ih enggak bisa, eh gue kasih tau ya. Pertanyaan di sini enggak semua jawabannya B,” ujar Vidi.

Pada pertanyaan berikutnya, Kevin pun memiliki jawaban benar dan berhasil mengungguli Kevin. Melihat hal itu, kemudian muncul kata-kata tengil dari Kevin yang membuat Vidi merasa geregetan dengan pemain peringkat satu dunia tersebut.

“Udahlah akui aja 3-1. Nikmatin aja udah. Aduh mulai ambil napas enak nih. Gue tinggal lagi ini, harus jadi 4-1 dulu,” tegas Kevin.

“Jujur serem banget nih kompetisi sama atlet. Kesel, oke dia atlet. Sumpah nyebelin banget ini orang. Oh ada taunting taunting gitu dia, biar mental gue drop,” jawab Vidi.