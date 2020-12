HAMAMATSU – Pemimpin Proyek Suzuki, Shinchi Sahara mengaku sangat senang karena sekarang tim Suzuki Ecstar bakal mendapatkan bantuan baru dari Monster Energy di MotoGP 2021 mendatang. Bantuan itu bisa terjadi karena Suzuki dan pihak Monster Energy memutuskan untuk saling bekerja sama pada musim depan nanti.

Kedua belah pihak tak mengumumkan berapa lama kontrak kerja sama yang bakal mereka jalani. Namun, beredar kabar Monster Energy telah memberikan penawaran kerja sama multi-tahun, yang berarti bisa saja selama dua musim ke depan.

Terlepas dari masa kontrak itu, Sahara jauh lebih fokus kepada apa yang bakal diberikan Monster Energy kepada timnya di MotoGP 2021. Sebab Sahara tahu betul bahwa Monster Energy sudah sangat berpengalaman mendukung sebuah tim besar di MotoGP.

We're excited to announce that from 2021 Monster Energy will be giving us a boost! We're joining forces with the epic energy drink brand to give even more power to our MotoGP campaign! πŸ’šπŸ’™πŸ’ͺ🏼πŸ’ͺ🏼@MotoGP #SUZUKing @MonsterEnergy @JoanMirOfficial @Rins42 #2021News pic.twitter.com/xzbYzBd3vn— Team Suzuki Ecstar (@suzukimotogp) December 1, 2020