HAMAMATSU – Keberhasilan Suzuki Ecstar menjadi tim terbaik di MotoGP 2020 serta membantu Joan Mir untuk meraih gelar juara dunia di musim tersebut telah membuat banyak pihak yang ingin kerja sama dengan mereka.

Salah satu pihak yang nyatanya sangat tertarik dan bahkan sudah menandatangani kontrak kerja sama dengah pihak Suzuki itu adalah Monster Energy. Perusahaan minuman energy asal Amerika Serikat itu kini telah resmi menjadi salah satu sponsor utama Suzuki di MotoGP 2021 mendatang/

Monster Energy memang cukup aktif berkegiatan di dunia balapan. Di MotoGP saja, Monster Energy sempat menjadi sponsor utama dari Yamaha Tech3 dan semenjak 2019 lalu mereka bekerja sama dengan tim pabrikan Yamaha.

We're excited to announce that from 2021 Monster Energy will be giving us a boost! We're joining forces with the epic energy drink brand to give even more power to our MotoGP campaign! πŸ’šπŸ’™πŸ’ͺ🏼πŸ’ͺ🏼@MotoGP #SUZUKing @MonsterEnergy @JoanMirOfficial @Rins42 #2021News pic.twitter.com/xzbYzBd3vn— Team Suzuki Ecstar (@suzukimotogp) December 1, 2020