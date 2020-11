SAKHIR – Kecelakaan hebat menimpa Pembalap Tim Haas F1, Romain Grosjean, pada GP Bahrain 2020, Minggu 29 November malam WIB. Jet darat VF-20 yang dikemudikannya menabrak pembatas, terbelah dua, dan terbakar hebat. Beruntung, ia selamat berkat peranti bernama Halo.

Balapan F1 GP Bahrain 2020 memang diwarnai drama menegangkan pada putaran pertama. Senggolan antara Romain Grosjean dengan Daniil Kvyat, nyaris berakibat fatal. Jet darat pembalap asal Prancis itu menabrak pagar pembatas di sisi luar tikungan tiga dan langsung terbakar.

Ketegangan terjadi karena Romain Grosjean tidak bisa langsung keluar dari lokasi kecelakaan. Mobilnya terbelah dua dan tersangkut di pagar pembatas. Lelaki berusia 34 tahun itu sempat terjebak kobaran api selama beberapa detik sebelum berhasil keluar.

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem— Formula 1 (@F1) November 29, 2020