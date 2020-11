SAKHIR – Kobaran api membakar sebagian sasis mobil VF-20 milik Pembalap Tim Haas F1, Romain Grosjean, di Sirkuit Internasional Sakhir, Bahrain, Minggu 29 November 2020 malam WIB. Prinsipal Tim Haas F1, Gunther Steiner, mengakui pembalapnya sungguh beruntung bisa lolos dari maut.

Balapan F1 GP Bahrain 2020 memang diwarnai drama menegangkan pada putaran pertama. Senggolan antara Romain Grosjean dengan Daniil Kvyat, nyaris berakibat fatal. Jet darat pembalap asal Prancis itu menabrak pagar pembatas di sisi luar tikungan tiga dan langsung terbakar.

Ketegangan terjadi karena Romain Grosjean tidak bisa langsung keluar dari lokasi kecelakaan. Mobilnya terbelah dua dan tersangkut di pagar pembatas. Lelaki berusia 34 tahun itu sempat terjebak kobaran api selama beberapa detik sebelum berhasil keluar.

32 seconds Grosjean has stayed into the fire.



32 seconds. pic.twitter.com/bgnLGOqFvN— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020