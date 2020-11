LOS ANGELES – Pertarungan Mike Tyson melawan Roy Jones Jr di Staples Center, Los Angeles, California, Minggu (29/11/2020), siang WIB, berakhir imbang. Meski begitu, daya tarik bukan hanya datang dari pertarungan kedua legenda itu, tetapi juga aksi rapper legendaris, Snoop Dogg.

Sebelum pertarungan belangsung, beberapa penyanyi terkenal Amerika Serikat (AS) tampil untuk meramaikan dan menghidupkan suasana. Salah satunya adalah Snoop Dogg yang membawakan beberapa karya klasiknya, seperti “Smoke Weed Everyday”.

Namun, Snoop Dogg tidak hanya bernyanyi di atas panggung. Menurut laporan Sportbible, Rapper berumur 49 tahun itu juga merokok ganja ketika bernyanyi.

Aksi itu akan sangat mengejutkan jika dilakukan di Indonesia, tetapi tidak di AS. Sebab, AS termasuk salah satu negara yang melegalkan ganja. Aturan tentang pemakaian ganja di AS diatur oleh negara bagian masing-masing.

Sementara itu, warganet di twitter pun ikut terkejut dengan aksi Snoop Dogg. Meski begitu, lebih banyak orang yang memuji rapper legendaris AS tersebut. Penampilan Snoop Dogg sebelum pertarungan Tyson melawan Jones Jr sangat menghibur.

“Tentu, siapa lebih baik ketimbang @SnoopDogg,” tulis akun @SethGreen.

“Yooo Snoop Dogg The GOAT (Greatest of All Time),” tulis akun @Joan97x.

Selain aksi Snoop Dogg, hasil akhir pertarungan Tyson kontra Jones Jr juga mencuri perhatian. Beberapa orang menilai Tyson layak memenangkan pertarungan karena lebih agresif ketimbang Jones Jr sejak ronde pertama. Tyson bahkan tampak akan memenangkan pertarungan sebelum ronde kedelapan. Akan tetapi, kedua petinju dapat bertahan sampai akhir sehingga pertarungan pun diputuskan imbang oleh para juri. Keputusan imbang itu tidak disetujui oleh semua orang. Perdebatan tentang kemenangan Tyson direbut mungkin akan berlangsung cukup lama. Akan tetapi, selain hasil, para penggemar layak memberikan apresiasi kepada Tyson dan Jones Jr atas perjuangan mereka. Baik Tyson maupun Jones Jr, sudah berjuang keras untuk mempersiapkan diri demi pertarungan ekshibisi ini. Latihan berat dilakukan mereka meski sudah berumur lebih dari 50 tahun. Tyson berumur 54 tahun, sedangkan Jones Jr lebih muda tiga tahun. Hasil imbang terasa kurang adil untuk Tyson, tetapi inti dari pertarungan ini adalah kembalinya dua legenda tinju dunia ke dalam ring.