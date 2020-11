LOS ANGELES – Duel akbar bakal tersaji kala dua legenda tinju dunia, Mike Tyson dan Roy Jones Jr, saling berhadapan. Pertarungan besar ini akan dilangsungkan pada Minggu (29/11/2020) pagi WIB di Staples Center, Los Angeles.

Meski ini hanya akan menjadi pertarungan eksibisi, namun manajer Roy Jones Jr, Zsolt Barna, berani menjamin bahwa duel bakal berlangsung seru. Pasalnya, kedua petinju sama-sama memiliki hasrat kuat untuk meraih kemenangan, walau mereka sudah memasuki usia 50 tahun.

Zsolt sendiri menganggap Tyson sebagai seorang pembunuh. Sebab, setiap kali petinju berjuluk si Leher Beton itu naik ke atas ring, ia selalu ingin memenangkan pertarungan dengan status KO.

Statistik pun menunjukkan fakta tersebut. Dari 50 pertarungan yang telah dijalani Tyson selama karier profesionalnya sebagai petinju, sebanyak 44 duel ia berhasil menangkan dengan status KO. Tak ayal, Tyson juga mendapat julukan sebagai The Baddest Man on The Planet.

Kendati demikian, Zsolt menerangkan bahwa Roy Jones siap untuk melakoni pertarungan gila melawan Tyson. Zsolt mengungkapkan bahwa Jones masih memiliki kecepatan yang bisa dijadikan sebagai senjata untuk mengalahkan Tyson.

“Roy siap untuk apa pun dan segalanya. Ketika dia naik ke atas ring, dia sangat cerdas, dia tahu bahwa jika dia akhirnya tinggal di sana berhadapan dengan pria paling jahat (The Baddest Man), ada kemungkinan dia akan terluka," ujar Zsolt, dikutip dari Russian Time, Minggu (29/11/2020).

"Dia pintar, dia akan menggunakan gerak kakinya. Anda melihat video latihannya, Anda tahu, dia masih punya kecepatan. Di usia 51 tahun dia masih punya kecepatan. Dan dia masih punya kekuatan setiap kali kita melihatnya di rumah. Dan kecepatan sama dengan kekuatan. Itu bisa membunuh,” sambungnya. Zsolt sendiri mengaku akan bertaruh untuk kemenangan Roy Jones meski ia paham Tyson adalah lawan yang tak bisa diremehkan. Sebab, secara kondisi fisik, Roy Jones dinilainya lebih siap ketimbang si Leher Beton. “Tyson jelas seorang petinju, saya tidak akan mengurangi apa pun darinya. Dia juga pintar dalam hal tinju tetapi dia sangat eksplosif sehingga dia sangat kuat dan unik dalam gerakannya, juara kelas berat terpendek dan termuda yang pernah ada,” ujar Zsolt. “Tyson adalah pembunuh datang untuk menang KO. Saya tidak akan meremehkan apa pun darinya. Tetapi jika saya harus menaruh uang saya pada seseorang, saya akan menaruhnya pada Roy,” tandas pria Rusia tersebut.