CERVERA – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez, telah bersiap untuk menghadapi MotoGP musim 2021. Hal itu dibuktikan dengan peluncuran desain helm baru Marquez untuk melakoni kompetisi musim depan.

Melalui akun Twitter-nya, Marquez, mengungkapkan desain helm baru untuk digunakan di MotoGP 2021. Kali ini, desain helm pembalap berpaspor Spanyol itu tampil lebih berani dengan dominasi warna merah.

Este año no he podido estrenar el diseño de casco que teníamos preparado para esta temporada. No aguanto más! Os presento el casco para 2021! 😁

This year I couldn’t use the helmet design that we had prepared. I can't wait anymore! Here you have the helmet for 2021! #MM93 pic.twitter.com/82jcnC3SP5— Marc Márquez (@marcmarquez93) November 25, 2020