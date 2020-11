LAS VEGAS – Petarung Ultimate Fighting Championship (UFC), Deiveson Figueiredo, berhasil memetik hasil maksimal ketika menjalani duel melawan Alex Perez. Figueiredo berhasil menang atas Perez dan mempertahankan gelar juara dunia kelas terbang UFC miliknya.

Dalam pertarungan yang berlangsung di UFC APEX, Las Vegas, Amerika Serikat, Minggu (22/11/2020) siang WIB, Figueiredo yang berstatus sebagai juara dunia kelas terbang langsung menekan Perez. Bahkan beberapa kali pukulan yang dilepaskan Figueiredo berhasil mendarat ke muka sang lawan.

Bahkan pada saat ronde pertama belum genap berjalan 2 menit atau tepatnya pada 1 menit 57 detik, Figueiredo berhasil dinyatakan sebagai pemenang duel tersebut. Ya, Figueiredo dinyatakan sebagai pemenang atas Perez secara Submission (guillotine choke).

