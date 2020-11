PORTIMAO – Pembalap Tim Aspar Gaviota, Albert Arenas, berhasil mengukuhkan diri sebagia juara dunia Moto3 musim 2020. Keberhasilan tersebut didapatkan oleh Arenas usai menyelesaikan balapan Moto3 Portugal 2020 di posisi ke-12.

Dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Portimao, Minggu (22/11/2020) malam WIB, start dari posisi keenam memang tampil kurang mengesankan. Bahkan ketika balapan Moto3 Portugal 2020 berjalan tiga lap, posisi Arenas harus merosot ke urutan 10.

Beruntung bagi Arenas, situasi serupa juga ditunjukkan oleh pesaing utama Arenas dalam memperebutkan titel juara dunia Moto3 2020, yakni Ai Ogura. Ya, pembalap berkebangsaan Jepang tersebut juga kesulitan untuk memperbaiki posisinya dalam balapan di Moto3 2020.

INCREDIBLE DRAMA! 💥@AlbertArenas75 hangs on to become 2020 #Moto3 WORLD CHAMPION! 🥇#SuperArenas 🦸‍♂️ | #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/JscmEKkakO