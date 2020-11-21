Hasil Latihan Bebas 4 MotoGP Portugal 2020, KTM Tampil Dominan

Djanti Virantika, Jurnalis · Sabtu 21 November 2020 21:36 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 21 38 2313743 latihan-bebas-4-motogp-portugal-2020-ktm-tampil-dominan-XvIs93fpv0.jpg Pol Espargaro. (Foto: MotoGP)
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PORTIMAO – Sesi latihan bebas keempat MotoGP Portugal 2020 telah rampung digelar. Pembalap Tim KTM Red Bull, Pol Espargaro, keluar sebagai yang tercepat.

Tampil di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Portugal, Sabtu (21/11/2020) malam WIB, Pol berhasil unjuk gigi dan tampil begitu cepat. Ia menempati posisi teratas dalam hasil sesi latihan bebas keempat usai mencatatkan waktu terbaiknya dengan 1 menit 40,150 detik.

Pol Espargaro

Menyusul Pol, ada pembalap tim satelit KTM, yakni Miguel Oliveira. Catatan waktunya terpaut 0,034 detik dari Pol dalam sesi ini. Hasil tersebut pun membuat KTM mendominasi jalannya sesi ini.

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Di urutan ketiga, ada nama pembalap Tim LCR Honda, yakni Takaaki Nakagami. Meski mengalami beberapa insiden di sesi latihan bebas keempat ini, Nakagami tetap berhasil mencatatkan waktu yang cepat. Catatan wkatunya pun hanya terpaut tipis dari Pol, yakni 0,040 detik.

Posisi keempat ditempati oleh pembalap Tim Monster Energy Yamaha, yakni Maverick Vinales. Catatan waktu Vinales terpaut 0,059 detik dari Pol Espargaro.

Posisi lima besar dilengkapi oleh kakak kandung dari Pol, yakni Aleix Espargaro. Menggunakan mootr balap Aprilia Gresini, Aleix mencatatkan waktu terbaiknya yang teraput 0,071 detik dari sang adik.

Sayangnya, tak ada satu pun nama pembalap Ducati yang bisa bertengger di lima besar. Duo pembalap tim pabrikan Ducati, yakni Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci harus tercecer dari 10 besar.

Dovizioso mengisi tempat ke-13 usai hanya mencatatkan waktu terbaiknya dengan terpaut 0,609 detik dari Pol. Kemudian, Petrucci bertengger di urutan ke-20.

Selain duo tim pabrikan Ducati, pembalap dari tim satelit mereka juga gagal tampil apik. Jack Miller mengisi posisi ke-15, sementara Francesco Bagnaia berada di urutan ke-16.

Berikut hasil lengkap latihan bebas keempat MotoGP Portugal 2020:

1 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) 1'40.150s 14/14 336k

2 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.034s 7/14 339k

3 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.040s 5/9 336k

4 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.059s 13/15 335k

5 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.071s 15/15 340k

6 Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* +0.322s 6/14 342k

7 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.348s 15/16 333k

8 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.415s 12/15 332k

9 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)* +0.445s 12/15 342k

10 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) +0.458s 13/16 343k

11 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.604s 7/14 342k

12 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.608s 14/14 333k

13 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +0.609s 9/14 345k

14 Johann Zarco FRA Reale Avintia (GP19) +0.652s 5/15 340k

15 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +0.751s 13/15 345k

16 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP20) +0.974s 8/15 345k

17 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.036s 3/14 339k

18 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +1.123s 4/13 334k

19 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP) +1.309s 9/16 336k

20 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) +1.611s 5/15 342k

21 Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) +1.622s 12/13 342k

22 Mika Kallio FIN Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2.262s 16/16 336k

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