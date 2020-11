VALENCIA – Pembalap Repsol Honda, Alex Marquez, belum tahu akan balapan di MotoGP Valencia 2020 atau tidak. Alex mungkin absen jika tangan kirinya tidak dapat digunakan untuk balapan dengan maksimal.

Alex mengalami hal mengerikan saat mentas pada kualifikasi pertama MotoGP Valencia 2020 yang berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Sabtu 14 November 2020. El Pistolero –julukan Alex– terpental dari motornya saat hendak menikung ke kanan.

Amazing to see @alexmarquez73 walk away from this crash! 😱



