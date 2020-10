MICHIGAN – Duel antara Floyd Mayweather Jr dan Conor McGregor pada 2017 menyita perhatian publik. Tidak hanya karena berbeda disiplin olahraga, tetapi juga gelimang uang yang diterima kedua sosok itu. Sang mantan petinju mengakui, duel itu layaknya merampok bank.

Seperti diketahui, duel antara Floyd Mayweather Jr vs Conor McGregor itu terjadi pada 27 Agustus 2017 dini hari WIB di T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat (AS). Duel itu dimenangi oleh The Money Boy dengan technical knock-out (TKO) pada ronde ke-10.

Perbincangan mengenai duel tersebut tidak ada habisnya hingga tiga tahun berselang. Betapa tidak, duel itu sempat dijuluki sebagai The Money Fight atau pertarungan uang. Nominal yang dilibatkan dalam pertarungan itu memang luar biasa.

Sebagai pemenang, Floyd Mayweather Jr berhak membawa pulang total hadiah uang USD300 juta (setara Rp4,4 triliun). Sementara itu, Conor McGregor diganjar hadiah USD100 juta (setara Rp1,45 triliun). Tidak heran, mantan petinju itu berani menyebut duel tersebut layaknya merampok bank.

“Saya kembali dari masa pensiun untuk sebuah perampokan bank yang cepat,” tutur Floyd Mayweather Jr, sebagaimana dikutip dari USA Today, Sabtu (31/10/2020).

Perlu diketahui, sebelum menghadapi McGregor, Mayweather Jr memang sudah pensiun. Duel terakhirnya adalah melawan Andre Berto pada 2015 dengan catatan kemenangan 49-0. Setelah melawan Conor McGregor, rekor itu malah bertambah menjadi 50-0.

Meski bayaran kepada McGregor dan Mayweather Jr terhitung fantastis, promotor duel tetap meraup untung besar dari pay per view (PPV). Duel tersebut ditonton sebanyak 4,3 juta orang di seluruh dunia dengan nilai mencapai USD55,4 juta (setara Rp808 miliar) hanya dari PPV. Jika ditotal, penyelenggara meraup pendapatan hingga USD600 juta (setara Rp8,75 triliun) dari duel tersebut. Awalnya, bayaran Floyd Mayweather Jr hanya USD100 juta dan Conor McGregor sebesar USD30 juta (setara Rp437 miliar), murni dari duel. Namun, kocek keduanya semakin tebal setelah penghitungan PPV. Sadar dengan nominal selangit yang didapat dari tinju, Conor McGregor kini berambisi naik ring lagi untuk menantang Manny Pacquiao. Sayangnya, belum juga rencana duel itu terealisasi, Floyd Mayweather Jr sudah memperkirakan uang yang didapat tidak akan besar. “Dia tidak akan mendapat uang sebesar ketika melawan saya, jika bertarung dengan Pacquiao,” tutup Floyd Mayweather Jr, disitat dari Boxing Scene.