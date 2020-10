"Pertama dan terpenting, saya ingin berterima kasih kepada Bradley (Smith) atas usahanya musim ini. Dia mengambil peran tak terduga sebagai pembalap pabrikan dengan martabat dan kinerja luar biasa, dan kontribusinya sangat berharga,” ujar CEO Tim Aprilia Gresini, Massimo Rivaola.

“Sekarang, kami dengan bersemangat menunggu debut Lorenzo (Savadori). Promosi ini tentunya merupakan hadiah atas musim hebatnya sebagai pebalap CIV, mendominasi kategori Superbike. Tapi, ini juga merupakan langkah pertumbuhan bagi pembalap yang akan menjadi penguji RS-GP kami pada 2021 juga,” lanjutnya.

🆕 @lorysava32 to make #MotoGP debut in Valencia!



The Italian is in for @BradleySmith38 at Aprilia for the final three races! 🔄



