BEKASI – Turnamen tenis yang diselenggarakan Sakinah Tenis Club (STC) sudah rampung digelar di lapangan Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 24-25 Oktober 2020. Klub Tenis Sabtu Gembira (TSC) dari Metland, Tambun, berhasil keluar sebagai juara satu.

Sementara itu, juara dua diraih klub tenis TAC dari Bekasi. Sedangkan juara tiga diraih secara bersama atas keputusan panitia, oleh klub Arova dari Bekasi dan Abtect dari Metland.

Untuk juara pertama berhak mendapatkan hadiah Rp4 juta plus piala. Juara dua mendapatkan Rp2 juta plus piala. Sementara juara tiga bersama masing mendapatkan uang Rp1 juta plus piala.

Penutupan turnamen ini ditandai penyerahan hadiah kepada para pemenang oleh Ketua Tim Panitia, H. Rahmat didampingi Ketua SC Tournamen, H.Haryono. Dalam sambutan penutupanturnamen, H. Haryono menyatakan berterimakasih karena tournamen yang diikuti 16 club tenis di Bekasi-Jakarta berjalan lancar.

"Turnamen yang ketiga ini, bukan sekadar memediasi para pecinta tenis tetapi menjadi ajang silaturahmi. Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa lebih leluasa menggelar turnamen berikutnya," ujar H. Haryono, dalam keterangan pers kepada Okezone, Minggu (25/10/2020).

Tak lupa H. Haryono mengucapkan terima kasih banyak kepada para sponsor yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan turnamen tenis STC yang ketiga. Para sponsor tersebut adalah Jamkrindo, Honda Prospect Motor, Astra Honda Motor, BNI, BRI, CV Cibitung Raya II, dan sindonews.com.

(mrh)