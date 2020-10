LAS VEGAS – Legenda tinju dunia, Mike Tyson, buka suara setelah membuat banyak orang khawatir kerana tampak lunglai seperti orang mabuk dalam sebuah wawancara. Tyson beralasan dirinya terlihat lunglai karena sangat mengatuk saat wawancara berlangsung.

Tyson melakukan wawancara virtual dengan acara Inggris “Good Morning Britain” yang dipandu dua jurnalis terkenal, Piers Morgan dan Susanna Reid. Wawancara itu diadakan untuk mengetahui persiapan Tyson jelang pertarungannya dengan Roy Jones Jr pada November mendatang.

Tyson tampak lemas sepanjang wawancara dengan lebih sering menundukkan kepalanya. Petinju berjuluk The Baddest Man on The Planet itu pun tidak berbicara dengan jelas ketika menjawab pertanyaan dari Morgan dan Reid.

Penampilan Tyson dalam wawancara itu sontak jadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak orang mempertanyakan kondisi Tyson dalam wawancara tersebut.

Tyson yang tahu penampilannya jadi sorotan, pun muncul memberikan klarifikasi melalui twitter-nya, @MikeTyson. Ia menyatakan dirinya baik-baik saja, tetapi sangat mengatuk ketika wawancara berlangsung.

Tyson menceritakan bahwa dirinya begadang agar tidak melewatkan wawancara tersebut. Tyson terpaksa begadang karena perbedaan waktu lima jam antara Amerika Serikat dengan Inggris.

Namun, Tyson ternyata tertidur karena lelah sehabis latihan. Ketika bangun untuk wawancara, Tyson masih dalam keadaan mengatuk sehingga tampak lemas di depan kamera. Tyson berkelakar bahwa dirinya sangat sulit terjaga setelah tertidur, seperti singa. "Hai Piers Morgan, Susanna Reid, dan Inggris. Saya mencoba begadang untuk wawancara, tetapi tertidur dan saya sulit terjaga begitu tertidur, seperti singa," tulis Tyson di twitter-nya, Kamis (15/10/2020). "Berlatih keras dan tidur lebih awal. Saya tidak punya monitor sehingga tidak bisa melihat kalian dan lupa melihat ke kamera," tuturnya. Tyson boleh mengantuk dalam wawancara, tetapi tidak ketika melawan Jones Jr. Meski pertarungan itu bertajuk laga amal, tetapi para penggemar Tyson tetap ingin melihatnya menang, seperti dulu ketika masih aktif bertinju.