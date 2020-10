Akan tetapi, sedari gim kedua sampai laga final keenam, James nyatanya benar-benar tak terbendung dan selalu mendulang banyak poin untuk Lakers. Jadi, tak heran jika pebasket berusia 35 tahun tersebut mendapatkan gelar MVP di final NBA 2019-2020.

Mendapatkan gelar pemain terbaik di final NBA bukanlah sesuatu hal yang baru untuk James. Sebab sebelumnya James pun sudah merasakan gelar MVP itu ketika dirinya masih membela Miami Heat dan Cleveland Cavaliers.

He promised. He delivered. Your NBA Finals MVP: @KingJames pic.twitter.com/QbVJ6o3jGq