CERVERA – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez kembali memperlihatkan kondisinya yang perlahan sudah mulai membaik. Terbaru, Marquez tepatnya memberikan kabar bahwa dirinya kini semakin giat melakukan terapi terhadap lengan kanannya yang mengalami cedera.

Dalam update-an yang dilakukan Marquez di media sosial pribadinya, baik itu di twitter dan instagram, rider asal Spanyol itu menunjukan momen ketika dirinya sedang diterapi. Bersama anjing peliharaannya, Marquez pun tampak sangat menikmati sesi terapinya tersebut.

“Satu hari lagi, satu hari lebih sedikit,” bunyi caption yang disisipkan Marquez di posting-an foto terbarunya di twitter dan instagram, Sabtu (3/10/2020).

Un día más, un día menos🙃

