Sejauh ini, juara dunia Moto2 2018 itu sendiri sudah satu kali naik podium di MotoGP 2020. Hal itu terjadi di gelaran MotoGP San Marino 2020. Dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Misano, Italia itu, Bagnaia finis di urutan kedua.

Hasil manis ini sendiri diraih Bagnaia kala kondisi fisiknya diketahui tak sepenuhnya prima. Pembalap asal Italia itu bahkan masih harus berjalan menggunakan tongkat usai menjalani operasi akibat patah tulang kaki.

Mendapat kepercayaan dari Ducati untuk membela tim pabrikan pada musim depan, Bagnaia tentu saja merasa begitu bahagia. Ia pun meluapkan rasa senangnya itu lewat sebuah tulisan di akun Twitter pribadinya, @peccobagnaia.

#ForzaDucati



Finally I can say it,

I will be an official Ducati Rider.



A dream come true! @ducaticorse @MotoGP pic.twitter.com/fDenwnieae