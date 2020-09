FLORIDA – Final NBA 2019-2020 akan mempertemukan Los Angeles (LA) Lakers dengan Miami Heat dalam format best of seven. Gim pertama akan berlangsung di AdventHealth Arena, Florida, Kamis 1 Oktober 2020, pagi WIB.

Pebasket Miami Heat, Andre Iguodala, meminta rekan-rekannya waspada apalagi Lakers memiliki LeBron James. Iguodala sangat mengenal LeBron James karena sudah beberapa kali bertarung dengannya di final NBA.

Mereka saling berhadapan di empat final NBA secara beruntun dari 2015-2018. Saat itu, Iguodala membela Golden State Warriors, sedangkan LeBron James bermain untuk Cleveland Caveliers.

Warriors lebih unggul ketimbang Caveliers dalam empat pertemuan tersebut. LeBron James hanya mampu memberikan satu gelar juara untuk Caveliers, yaitu pada musim 2016. Sementara itu, Iguodala membantu Warriors berjaya di tiga final lainnya.

Iguodala terkesan unggul ketimbang LeBron James, tetapi keadaan sekarang berbeda karena permainan King James –julukan LeBron James – pun telah berkembang. Oleh sebab itu, Iguodala meminta Heat fokus saat menghadapi LeBron.

"Anda harus memiliki kemauan itu, memahami bahwa Anda menjaga talenta terbaik yang pernah ada. Dia (LeBron James) akan membuat Anda membayar saat Anda melakukan kesalahan,” ujar Iguodala, menyadur dari The Undefeated, Selasa (29/9/2020).

“Anda hanya mencoba bermain bola basket yang bebas kesalahan. Tempatkan dia dalam situasi rentan yang membuat Anda mendapat keuntungan, apakah itu tembakan atau umpan atau di mana dia bertahan,” tuturnya.

(mrh)