Menurut isu yang beredar, Francesco Bagnaia yang akan menemani Jack Miller. Sebab Bagnaia sudah menandatangani kontrak dengan Ducati, tapi tidak tahu akan membela tim mana. Dengan begitu, maka tim satelit Ducati, Pramac Ducati sampai saat ini masih kosong untuk MotoGP 2021.

Sementara itu, KTM Red Bull dan KTM Tech3 pun sudah memiliki pembalap yang bakal tampil di musim depan. KTM Red Bull memiliki Brad Binder dan Miguel Oliveira, sedangkan KTM Tech3 bakal dibela Petrucci dan Iker Lecuona.

BREAKING: ROSSI RACES ON! 🙌@ValeYellow46 joins @sepangracing as fairytale career with Yamaha continues! 👍#MotoGP | 📰https://t.co/qs5ZA07Ezx