SOCHI – Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton sukses merebut pole position di kualifikasi Formula One (F1) Grand Prix (GP) Rusia 2020, yang berakhir pada Sabtu (26/9/2020). Hamilton menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi itu usai bertarung dengan Max Verstappen.

Ya, Hamilton bisa dikatakan berduel dengan pembalap Red Bull Racing tersebut di kualifikasi F1 GP Rusia 2020. Duelnya tentu dengan melalui catatan waktu, sebab keduanya bersaing ketat untuk membukukan waktu yang tercepat di sesi kualifikasi tersebut.

Setelah melalui pertarungan yang sengit, pada akhirnya Hamilton yang keluar menjadi pemenang. Pembalap asal Inggris itu pun berhasil merebut pole position ke-96 selama tampil di ajang balapan tersebut.

QUALIFYING CLASSIFICATION



