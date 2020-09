BARCELONA – Pembalap Moto2, Jorge Martin, mengaku sudah pasti pindah ke MotoGP pada musim 2021 mendatang. Ia mengaku pengumuman resminya bakal dibeberkan dalam waktu dekat ini meski belum tahu kapan tanggal pastinya.

Martin mengungkapkan bahwa perasaannya saat ini sangatlah senang karena pada akhirnya bisa juga balapan di kelas MotoGP. Ia bahkan mengaku sudah sangat mengidamkan untuk bermain di kelas tersebut semenjak ada berbagai tawaran yang masuk.

Speaking with @SkySportMotoGP, @88jorgemartin just revealed he will be in #MotoGP next year!



Who's excited to see The Martinator in the premier class in 2021?!