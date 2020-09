Kendati begitu, irama permainan sedikit berubah di kuarter kedua. Nuggets justru dapat bermain lebih baik dan berhasil merebut kuarter kedua itu. Lakers pun pada akhirnya takluk 23-25.

Secara total skor Lakers kala itu masih unggul, namun mereka tetap bermain total ketika memasuki kuarter ketiga. Sayangnya, di kuater ketiga lagi-lagi Nuggets dapat menguasai jalannya pertandingan. Alhasil Lakers kembali dikalahkan oleh Nuggets dengan skor 27-29.

The Brow with another monster night. #LakersWin pic.twitter.com/8hxZpbDaXT