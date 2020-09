CERVERA – Pihak Repsol Honda dikabarkan telah menjenguk Marc Marquez di tempat tinggal sang pembalap tersebut yang berada di Cervera, Spanyol. Kabar kedatangan pihak Honda itu pun pertama kali dilaporkan oleh pihak mereka sendiri pada Senin 21 September 2020 malam WIB.

Melalui twitter resmi mereka, yakni di @HRC_MotoGP, Honda membagikan sebuah foto Marquez yang sedang asyik bermain dengan anjing peliharaannya. Tak lupa dalam caption tersebut bertuliskan ‘senang bisa bertemu Anda kembali’.

Bagi sebuah tim, menemui pembalapnya mungkin adalah hal yang wajar. Apalagi Honda dalam hal ini menjenguk Marquez yang saat ini sedang berjuang memulihkan diri dari cedera yang menimpanya di awal MotoGP 2020.

Nice to see you again @marcmarquez93!



We'll let you all know what we talked about soon 😉 pic.twitter.com/ud3gSwnodr— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) September 21, 2020