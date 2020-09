CERVERA – Marc Marquez baru saja memberikan sebuah kabar baik untuk para penggemarnya yang sudah sangat menantikan aksinya di balapan MotoGP 2020. Kabar baik itu adalah kini Marquez telah mulai latihan kembali, yang menandakan pemulihan dirinya sudah berjalan sangat baik.

Latihan yang baru dilakukan Marquez itu pun baru sekadar berlari saja. Marquez membagikan hasil larinya itu melalui media sosialnya dan memperlihatkan dirinya kini sudah mampu berlari selama 30 menit.

Menurut pernyataan Marquez di postingan tersebut, itu adalah latihan perdananya semenjak menjalani operasi pada enam pekan yang lalu. Jadi, kini Marquez tampaknya benar-benar sudah siap untuk kembali.

Terlebih dari foto yang dibagikan The Baby Alien –julukan Marquez– tersebut, Marquez sudah terlihat tak menggunakan pelindung besi lagi di bagian lengan kanannya. Hal itu menandakan tampaknya lengan Marquez sudah mulai membaik.

Despues de 6 semanas de la operacion, primer entrenamiento! Carrera continua 30min🏃🏽‍♂️

After 6 weeks from the surgery, first training session! Running 30min😁 pic.twitter.com/XdiNbMW1G7 — Marc Márquez (@marcmarquez93) September 15, 2020