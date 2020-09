SILVERSTONE – Setelah memutuskan untuk berpisah dengan Scuderia Ferrari di awal Formula One (F1) 2020, Sebastian Vettel awalnya belum tahu akan ke mana dirinya berada di musim depan. Ia tak memiliki rencana pasti kala itu, namun yang jelas pembalap asal Jerman itu masih ingin bersaing di F1.

Seiring berjalannya waktu, Vettel pun mulai didekati oleh Racing Point. Beberapa pertemuan pun terjadi dan akhirnya Vettel memutuskan untuk bergabung juga dengan tim yang bermarkas di Silverstone, Inggris tersebut.

Akan tetapi, Vettel bukan membela Racing Point di F1 2021 nanti karena memang tim tersebut akan mengganti nama timnya menjadi Aston Martin. Jadi, lebih tepat jika Vettel disebut bergabung dengan Aston Martin pada musim depan.

BREAKING: Sebastian Vettel signs for Aston Martin for 2021 and beyond #F1 pic.twitter.com/z2ZmvVxNmE— Formula 1 (@F1) September 10, 2020