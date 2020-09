AALST – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez saat ini tengah fokus untuk menyembuhkan diri dari cedera yang dialaminya di MotoGP Spanyol 2020. Gara-gara cedera tersebut, Marquez pun sampai saat ini harus absen dari balapan MotoGP.

Bahkan Marquez dikabarkan telah melepaskan gelar juara MotoGP 2020 lantaran pesimis dapat kembali dengan cepat. Sebab ternyata cedera yang dideritanya sejak tampil di Sirkuit Jerez, Spanyol itu lebih parah dari yang ia bayangkan sebelumnya.

Kabar terbaru pun memperlihatkan Marquez masih dibantu alat pada lengan kanannya untuk menjaga tangannya tersebut agar tak cedera lebih parah lagi. Menariknya, alat bantu yang menempel di lengan kanan rider asal Spanyol tersebut seperti sebuah armor.

It's 1st September but be happy😁 pic.twitter.com/YafAmwMkxf— Marc Márquez (@marcmarquez93) September 1, 2020