DALAM Kejuaraan Dunia MotoGP 2020, pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, nyatanya bukanlah rider dengan gaji tertinggi. Menurut laporan yang dimuat oleh Sportekz, Minggu (30/8/2020), Rossi hanya menempati posisi kedua dengan upah 10,5 juta dolar AS atau sekira Rp154 miliar per tahun.

Meski Rossi merupakan ikon MotoGP dan telah menjadi juara dunia sembilan kali, namun The Doctor sudah menua dan tidak kompetitif lagi. Maka dari itu, nilai kontrak Rossi di Yamaha mengalami penurunan pada 2019 dari sebelumnya 12 juta dolar AS.

Saat ini, pembalap dengan haji tertinggi di MotoGP adalah Marc Marquez. Menandatangani kontrak jangka panjang dengan Repsol Honda, The Baby Alien memiliki gaji sebesar 14,5 juta dolar AS (Rp212,7 miliar) per tahun.

Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh rekan setim Rossi, Maverick Vinales. Tercatat, pembalap berjuluk The Top Gun itu dibayar 8 juta dolar AS (Rp117,3 miliar) setiap tahunnya.

Adapun pesaing Marquez dalam perburuan gelar juara selama tiga musim terakhir, Andrea Dovizioso, hanya digaji sebesar 5,6 juta dolar AS (Rp82,1 miliar) oleh Ducati. Tak mengherankan jika Dovizioso meminta kenaikan gaji agar setidaknya setara dengan Vinales.

Kejutan juga datang dari pembalap pendatang baru (rookie) Alex Marquez. Bagaimana tidak, sebagai pendatang baru, Alex langsung mendapat pemasukan yang cukup fantastis, yaitu 1,5 juta dolar AS (Rp22 miliar).

Gaji yang dimiliki oleh Alex tersebut setara dengan pembalap satelit Yamaha, Fabio Quartararo. Padahal, jika bicara soal hasil di atas lintasan, Quartararo jauh lebih mentereng ketimbang adik kandung Marc Marquez tersebut. Hanya saja, diyakini bahwa Quartararo akan mengalami kenaikan gaji yang signifikan saat membela Monster Energy Yamaha musim depan. Apalagi, jika Quartararo mampu meraih gelar juara dunia musim ini. Berikut adalah daftar lengkap gaji pembalap MotoGP 2020: 1 Marc Marquez $14.5 Million 2 Valentino Rossi $10.5 Million 3 Maverick Vinales $8 Million 4 Andrea Dovizioso $5.6 Million 5 Andrea Iannone $3.3 Million 6 Danilo Petrucci $3 Million 7 Fabio Quartararo $1.5 Million 8 Alex Marquez $1.5 Million 9 Pol Espargaro $1.5 Million 10 Jack Miller $1.25 Million 11 Aleix Espargaro $1 Million 12 Alex Rins $1 Million 13 Joan Mir $1 Million 14 Cal Crutchlow $950,000 15 Takaaki Nakagami $750,000 16 Francesco Bagnaia $650,000 17 Franco Morbidelli $500,000 18 Tito Rabat $500,000 19 Johann Zarco $300,000 20 Brad Binder $200,000 21 Miguel Oliveira $200,000 22 Mika Kallio $200,000 23 Iker Lecuona $200,000