FLORIDA – Para pebasket di pentas NBA 2019-2020 turut bereaksi atas kasus kekerasan polisi terhadap warga sipil bernama Jacob Blake di Wisconsin, Amerika Serikat. Mereka melakukan protes dengan enggan melakoni pertandingan yang sejatinya digelar pada hari ini.

Berdasarkan jadwal, ada tiga laga NBA 2019-2020 yang seharusnya digelar pada hari ini, Kamis (27/8/2020). Tetapi, semua laga tersebut akhirnya harus ditunda.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled.— NBA (@NBA) August 26, 2020