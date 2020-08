BOLOGNA – Publik dunia kini tengah dihebohkan dengan isu kepergian pesepakbola megabintang, Lionel Messi, dari Barcelona. Kabar ini membuat masa depan Messi akhirnya ramai dispekulasikan. Tak hanya dikaitkan dengan klub tersohor di sepakbola, karier Messi juga nyatanya ramai disangkut-pautkan ke ajang balap motor MotoGP.

Sebelumnya, salah satu tim top di MotoGP, yakni Repsol Honda, diketahui ikut meramaikan pembahasan kepergian Messi. Mereka mengunggah foto Messi yang tengah mengenakan seragam Repsol Honda di akun Twitter resmi tim tersebut.

Tentu saja, sontak foto ini mendapat sorotan dari publik. Meski hanya bersifat guyonan, tak sedikit dari publik yang berharap hal itu bisa menjadi kenyataan. Sebab, mereka juga ingin melihat pesepakbola bintang asal Argentina itu beraksi dengan kuda besi di atas sirkuit.

Repsol Honda pun ternyata tak menjadi satu-satunya tim di MotoGP yang menginginkan Messi. Publik juga mengaitkan pesepakbola berjuluk La Pulga itu dengan tim lainnya di pentas MotoGP, yakni Ducati.

⚠ BREAKING: Lionel Messi joins Jack Miller at Ducati for the 2021 MotoGP season. #BienvenidoLeo #VivaMiller 🔴⚫ pic.twitter.com/D3VaVz3Ppi— Jack DIOS Miller (@diosmilleraus) August 25, 2020