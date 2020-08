SPIELBERG – Dewi keberuntungan masih menaungi pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, kala melaju di Sirkuit Red Bull Ring dalam gelaran MotoGP Austria 2020. Pasalnya, pembalap berjuluk The Doctor itu berhasil lolos dari kecelakaan maut dalam balapan yang berlangsung Minggu (16/8/2020) malam WIB tersebut.

Sejak lap pertama, balapan sejatinya berlangsung sengit. Jarak antara satu pembalap dengan yang lainnya terbilang cukup berdekatan. Akan tetapi, petaka terjadi ketika memasuki lap kedelapan.

Kecelakaan terjadi saat hendak memasuki tikungan ketiga ketika pembalap Avintia, Johann Zarco, mencoba menghalangi laju rider Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli. Sebab, Morbidelli tak sempat menghindar dan malah menabrak motor balap Zarco.

Kedua pembalap itu pun terpental ke gravel. Akan tetapi, motor balap milik Zarco dan Morbidelli terlempar jauh hingga memasuki lintasan balap lagi dan mengganggu jalannya balapan.

Motor balap yang terpental itulah yang hampir saja mengenai Rossi. Beruntung, The Doctor melambatkan laju motornya sehingga dapat menghindari hantaman motor yang terlempar tersebut.

OH MY GOD! 😱



Johann Zarco and Franco Morbidelli collide in a HUGE CRASH and the bikes almost hit the other riders! 😱#MotoGP #MotoMad #AustrianGP pic.twitter.com/rsfukIEPRJ— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) August 16, 2020