MADRID – Dorna Sports selaku pihak penyelenggara MotoGP telah memutuskan untuk memasukkan MotoGP Potugal ke dalam kalender balapan musim ini. Nantinya, MotoGP Portugal akan menjadi seri ke-11 atau balapan penutup MotoGP 2020.

Keputusan itu muncul setelah pihak Dorna Sport melakukan pertemuan dengan Federasi Motor Internasional (FIM), dan IRTA pada Senin waktu setempat. Berdasarkan hasil pertemuan, MotoGP Portugal 2020 akan dilangsungkan pada 22 November 2020.

