ANDORRA – Rumor soal apakah pembalap andalan Tim Repsol Honda, Marc Marquez, tampil atau tidak di seri ketiga MotoGP musim 2020 akhirnya terjawab. Marquez dipastikan absen di MotoGP Republik Ceko 2020, karena belum pulih total dari cedera patah lengan kanannya.

Sebagaimana diketahui, Marquez memang harus menderita cedera patah lengan kanan usai mengalami kecelakaan kala tampil di seri perdana MotoGP 2020. Ya, dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Jerez tersebut, Marquez mengalami crash di lap ke-21.

Setelah selama seminggu berselang, plat titanium yang ditanamkan ke lengan kanan Marquez pada operasi pertama mengalami kerusakan akibat akumulasi tekanan. Tak ayal, hal ini membuat Marquez harus kembali dioperasi untuk mengganti plat titanium tersebut.

Operasi kedua yang dijalani oleh Marquez untuk memulihkan cedera patah lengan kanannya sebenarnya berjalan lancar. Akan tetapi, Marquez diminta oleh pihak dokter untuk istirahat total agar penyembuhannya bisa lebih cepat.

Kondisi tersebut pun membuat peluang Marquez tampil di MotoGP Republik Ceko 2020 dalam tanda tanya besar. Pihak Tim Honda pun akhirnya mengonfirmasi bahwa Marquez dipastikan bakal kembali absen di MotoGP Republik Ceko 2020.

Usai dipastikan kembali absen dari MotoGP Republik Ceko 2020, Marquez pun akhirnya memberikan komentarnya. Dalam posting-an terbaru di Twitter-nya, Marquez mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang tak bosan memberikan dukungan kepadanya.

Caer está permitido, levantarse es una obligación 💪🏼

Gracias a tod@s por los mensajes de apoyo!

Falling is allowed, getting up is an obligation 💪🏼

Thank you all for the messages of support!#MM93 pic.twitter.com/dwVrbJT0nS— Marc Márquez (@marcmarquez93) August 5, 2020