TOKYO – Petenis putri peringkat 10 dunia, Naomi Osaka, dipastikan akan turut ambil bagian dalam turnamen tenis bergengsi Amerika Serikat (AS) Terbuka 2020. Hal itu disampaikan langsung oleh pihak manajemen Osaka.

Sebagaimana diwartakan Reuters, Kamis (30/7/2020), kabar ini pun menepis rumor yang sebelumnya menyebut bahwa Osaka tak mentas di AS Terbuka Open 2020. Kabar ini sendiri muncul karena petenis asal Jepang itu belum mendaftar untuk turnamen berlevel Grand Slam tersebut.

Namun, pihak tim manajemen Osaka mengatakan kepada Reuters bahwa laporan itu tak benar. Tak hanya pada AS Terbuka 2020, Osaka juga disebut akan mentas di Cincinnati Open (Western and Southern Open).

Turnamen AS Terbuka 2020 sendiri diketahui akan digelar pada akhir bulan depan, yakni 31 Agustus hingga 13 September 2020. Perlombaan akan dihelat di New York, Amerika Serikat. Sementara itu, Cincinnati Open akan digelar di Ohio mulai 15 Agustus-23 Agustus 2020.

Dengan begitu, langkah yang diambil Osaka berbeda dengan petenis putri nomor satu dunia, yakni Ashleigh Barty. Ia telah memastikan diri bakal absen dari ajang Amerika Serikat Terbuka 2020.

Barty memastikan akan melewatkan turnamen yang digelar di New York itu karena kekhawatiran akan pandemi virus corona. Ia pun tak ingin mengambil risiko dengan membawa timnya ke ajang tersebut.

"Tim saya dan saya telah memutuskan tidak akan bepergian ke AS untuk Cincinnati Open (Western and Southern Open) serta AS Terbuka tahun ini. Saya suka kedua acara itu sehingga ini adalah keputusan yang sulit,” ujar Barty, sebagaimana dikutip dari The New Daily, Kamis (30/7/2020).

“Tetapi, masih ada risiko signifikan yang muncul dari Covid-19 dan saya tidak merasa nyaman menempatkan tim saya dan saya di posisi itu. Saya berharap yang terbaik dari penyelenggaraan turnamen itu dan saya berharap bisa kembali ke AS tahun depan,” lanjutnya.

Meski telah memutuskan mundur dari AS Terbuka 2020, Barty tetap membuka peluang untuk mentas di turnamen lainnya pada tahun ini. Ia masih mempertimbangkan untuk ambil bagian pada turnamen yang berlangsung di Eropa.

Salah satu turnamen yang berpeluang diikutinya adalah Prancis Open 2020. Turnamen Grand Slam yang berlangsung di lapangan tanah liat ini rencananya akan digelar pada 27 September hingga 11 Oktober 2020.