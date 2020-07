JEREZ – Manajer Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregalli, merasa puas dengan performa Maverick Vinales dan Valentino Rossi di MotoGP Andalusia 2020. Pasalnya kedua pembalap tersebut berhasil menduduki posisi kedua dan ketiga di seri kedua MotoGP 2020.

Pada balapan tersebut, Meregalli mengakui bahwa kedua pembalapnya mengalami tantangan yang tidak mudah. Apalagi, Vinales juga sempat keluar dari posisi tiga besar sebelum akhirnya menyelesaikan balapan di tempat kedua.

“Pertama-tama, kedua pembalap kami layak mendapat tepukan di punggung dan rasa hormat penuh kami,” ungkap Meregalli, mengutip dari laman resmi Tim Yamaha, Selasa (28/7/2020).

Meregalli pun merasa salut dengan kedua pembalapnya tersebut karena mampu melewati tantangan di MotoGP Andalusia 2020 dengan baik. Ia menyadari bahwa Vinales dan Rossi harus mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik untuk menaiki podium di seri kedua MotoGP 2020.

“Kondisi hari ini sangat sulit, baik pada pembalap dan motor. Maverick dan Valentino benar-benar harus keluar semua, naik pada batas absolut mereka,” tambahnya.

Meski begitu, Meregalli tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Terlebih dengan Rossi yang sudah lama menantikan raihan podium di kelas MotoGP.

Pembalap berjuluk The Doctor itu menunggu selama setahun lebih untuk memastikan podium di kelas MotoGP. Terakhir, ia meraih podium adalah pada MotoGP 2019 saat balapan digelar di Circuit of the Americas (COTA), Amerika Serikat.

“Kami sangat senang memiliki keduanya di podium. Ini sangat menyenangkan karena sudah lama sejak Valentino dapat menikmati pemandangan dari podium,” tambahnya.

“Terlebih ia melakukannya dalam balapan yang sulit dan hanya menggarisbawahi bagaimana ia masih berada di puncak permainannya,” lanjutnya.

Sementara itu, Yamaha juga berpesta setelah pembalap tim satelit mereka yakni Fabio Quartararo keluar sebagai pemenang. Ini merupakan kemenangan kedua secara beruntun yang diraih pembalap Tim Petronas SRT pada musim ini.