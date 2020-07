JEREZ – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi akhirnya merasakan lagi berdiri di atas podium. Sebelumnya, terakhir kali The Doctor berada di posisi tersebut adalah ketika tampil di MotoGP Amerika Serikat 2019 yang berlangsung pada Maret tahun lalu.

Jadi, hampir setahun lebih lamanya Rossi tak pernah merasakan sensasi berada di atas podium. Barulah kemarin, tepatnya Minggu 26 Juni 2020, Rossi bisa lagi berada di atas podium lantaran berhasil finis di urutan ketiga dalam balapan MotoGP Andalusia 2020.

Kebahagian tampak jelas terlihat dari raut wajah pembalap asal Italia itu. Wajar memang jika Rossi merasa senang berada di tiga besar dalam balapan seri kedua MotoGP 2020 tersebut, sebab hampir selama setahun lebih Rossi selalu kesulitan dengan motor YZR-M1 miliknya.

You can tell @ValeYellow46 really missed the fans at the track today! 😅



But that didn't stop him from celebrating his #MotoGP podium finish at his special Jerez spot! 🥳#AndaluciaGP pic.twitter.com/DRbezxiwKA— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 26, 2020