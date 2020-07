JEREZ – Valentino Rossi tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia usai kembali meraih podium di MotoGP Andalusia 2020. Rossi bahkan merasa podium ketiga pada balapan kali ini seperti sebuah kemenangan besar baginya.

Maklum saja, ini merupakan podium pertama The Doctor -julukan Rossi– dalam kurun 15 bulan terakhir. Rossi terakhir kali berdiri di podium Maret tahun lalu atau tepatnya di MotoGP Amerika Serikat 2019.

That will taste sweet for @ValeYellow46! 🏆



The 199th podium of his premier class career! 🥉#AndaluciaGP 🏁 pic.twitter.com/wwdjlH5nau— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 26, 2020