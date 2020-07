JEREZ – Mandeknya negosiasi antara Ducati Corse dan Andrea Dovizioso santer disebut karena adanya ketidaksepahaman soal gaji. Hal itu dibenarkan oleh Manajer Umum Tim Mission Winnow Ducati, Davide Tardozzi, di sela-sela MotoGP Spanyol 2020.

Sekadar informasi, Andrea Dovizioso mendapat gaji sebesar 4,9 juta Euro (setara Rp82,8 miliar) per tahun dari Ducati, menurut situs Sportekz. Seiring perpanjangan kontrak, pihak The Little Dragon disebut meminta kenaikan bayaran dalam negosiasi.

Sayangnya, Ducati Corse tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Pabrikan asal Bologna itu malahan berkeinginan mengurangi nominal gaji Andrea Dovizioso. Pengurangan tersebut tidak terhindarkan sebagai dampak dari Covid-19.

Davide Tardozzi mengatakan, kelanjutan kerja sama dengan Andrea Dovizioso bakal menguntungkan kedua belah pihak. Namun, untuk saat ini, kedua pihak sama-sama tidak ingin buru-buru melakukan finalisasi kontrak.

“Kami masih bernegosiasi karena Andrea mau menunggu. Kami tidak dalam keadaan terburu-buru, seperti yang saya katakan. Andrea juga tidak terburu-buru. Sangat jelas ini akan jadi kesempatan terbaik bagi kedua belah pihak,” papar Davide Tardozzi, sebagaimana dikutip dari Motorsport, Senin (20/7/2020).

“Masih banyak diskusi yang terjadi di meja dari sekarang hingga kesepakatan difinalisasi. Kami setuju untuk sedikit mengurangi gaji, dan itu sudah tidak masalah,” imbuh pria berusia 61 tahun tersebut.

Ducati Corse sendiri mengonfirmasi pintu masih terbuka untuk semua pembalap yang dinilai punya kecepatan. Davide Tardozzi menyebut ada dua nama lain yang dipertimbangkan, yakni Jorge Lorenzo dan Cal Crutchlow. Kebetulan, keduanya bakal tanpa tim musim depan. Pria berpaspor Italia itu memilih Agustus 2020 sebagai tenggat menentukan siapa rekan setim Jack Miller di Kejuaraan Dunia MotoGP 2021. Sebab, mereka masih ingin melihat kemajuan dari semua nama yang masuk pertimbangan. “Pintu kami masih terbuka untuk semua pembalap cepat. Kami belum mengambil keputusan apapun. Kami masih menunggu untuk semua pembalap dan tidak mau terburu-buru. Kami baru akan memutuskan soal itu pada Agustus mendatang,” tukas Davide Tardozzi. Pihak Andrea Dovizioso sendiri tidak keberatan andai negosiasi dengan Ducati Corse gagal menemui kata sepakat. Pembalap berusia 34 tahun itu tidak keberatan untuk mengambil cuti sabatikal selama setahun sembari menanti proyek menarik yang datang menghampiri.