SETELAH ditangguhkan selama beberapa bulan gelaran MotoGP 2020 akan kembali bergulir akhir pekan ini. Ya, para pembalap di kelas utama MotoGP akan kembali saling beradu kecepatan dengan di atas lintasan.

Berdasarkan jadwal terbaru, MotoGP 2020 akan digelar sebanyak 13 seri balapan. Sirkuit Jerez, Spanyol, akan menjadi tuan rumah seri pembuka yang berlangsung pada Minggu (19/7/2020) malam WIB.

What an incredible qualifying session to start the 2020 season! 🔥



The race is set up beautifully with @FabioQ20 on pole ahead of @mvkoficial12 and @marcmarquez93! 🏁@redbullmotors | #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/xQz1pXmAJo— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 18, 2020